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"العبدالعالي" عن ارتفاع نسبة التعافي من كورونا إلى 92%: بفضل الله ثم بالخطوات الاستباقية

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"العبدالعالي" عن ارتفاع نسبة التعافي من كورونا إلى 92%: بفضل الله ثم بالخطوات الاستباقية "العبدالعالي" عن ارتفاع نسبة التعافي من كورونا إلى 92%: بفضل الله ثم بالخطوات الاستباقية
قال: إضافة لتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية والخدمات التي هيأتها القيادة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن نسبة التعافي من الجديد في المملكة حوالي 92%.

وأوضح حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" على "تويتر" اليوم الخميس قائلاً: نحمد الله؛ نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة حوالي 92%، وهذا بفضل الله ثم اتخاذ الخطوات الاستباقية وتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية والخدمات الصحية التي هيأتها القيادة الحكيمة، والتي كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأمس كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تراجع الحالات المؤكدة من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72%، وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، وتسجيل ارتفاع في نسبة حالات التعافي.

وقال: إن إجمالي الفحوصات في المملكة 4439484 فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة 61067 فحصاً مخبرياً جديداً.

ولفت النظر إلى أن بعض المؤشرات العلمية تشير إلى أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى إلى الوفاة لا قدر الله.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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