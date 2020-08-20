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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 8 مساء

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 8 مساء "مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 8 مساء
"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح على عدد من محافظات المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.الباحة أمطار الباحة الدفاع المدني أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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