تدشين الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على "تويتر"

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للتعريف بمهامها ومسؤولياتها ودورها بحماية البيئة والحياة الفطرية

دشن قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، اليوم، الحساب الرسمي للقوات على منصة "تويتر" بالمعرف SFES_KSA@.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الرائد رائد المالكي: القوات تسعى للاستفادة من جميع القنوات والوسائط الإعلامية للتعريف بمهامها ومسؤولياتها ودورها في حماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، من خلال إنفاذ الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وأوضح "المالكي" أن القوات، تستقبل الاقتراحات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني sfes_qa@hq.moi.gov.sa؛ مؤكدًا حرصها على تعزيز حضورها ومد جسور التواصل مع الجمهور بوصفهم شركاء في تحقيق الأهداف المرجوة.القوات الخاصة للأمن البيئي