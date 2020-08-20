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"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

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"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء "مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء
"الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح وبرد على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

وشدد على ضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والحرجة، ومحايل عسير؛ حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٨ مساء.الدفاع المدني أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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