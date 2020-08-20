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دائرة الأهلة بالمحكمة العليا: اليوم الخميس هو غرة شهر محرم

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دائرة الأهلة بالمحكمة العليا: اليوم الخميس هو غرة شهر محرم دائرة الأهلة بالمحكمة العليا: اليوم الخميس هو غرة شهر محرم
قالت: بعد ثبوت رؤية الهلال بشهادة عدد من الشهود العدول

دائرة الأهلة بالمحكمة العليا: اليوم الخميس هو غرة شهر محرم

أعلنت المحكمة العليا أن اليوم الخميس هو غرة شهر محرم لهذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه:

"بيان من المحكمة العليا

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لهذا العام 1442هـ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1441هـ، ليلة الخميس الأول من شهر محرم عام 1442هـ حسب تقويم أم القرى، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص ودراسته؛ أصدرت القرار رقم (136/هـ) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر محرم لهذا العام 1442هـ مساء اليوم المذكور بشهادة عدد من الشهود العدول؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الخميس الموافق 1/ 1/ 1442هـ حسب تقويم أم القرى، هو غرة شهر محرم لهذا العام 1442هـ.

وتسأل المحكمة العليا، الله العلي القدير أن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم، وأن يتولاهم بحفظه ورعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.المحكمة العليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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