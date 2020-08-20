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يُعتقد أنها مواقع طقسية أو اجتماعية أو كانت لتقديم الذبائح الحيوانية أو للأعياد

عثر علماء آثار على منشآت حجرية في صحراء النفود بالسعودية على شكل مستطيلات طويلة يعود تاريخها إلى 7000 سنة يعتقد العلماء أنها ربما تكون قد استُخدمت لأغراض طقسية أو اجتماعية.

وأشار العلماء إلى أن المستطيلات من أقدم أشكال الهياكل الحجرية الضخمة، وسبقت أهرامات الجيزة بآلاف السنين، وتم تحديد المئات من هذه الهياكل.

وقالت مجلة "هولوسين"، وهي مجلة دولية علمية متخصصة في دراسات ما قبل التاريخ، إنه تم توثيق اكتشاف المستطيلات لأول مرة في عام 2017 من خلال التصوير بالأقمار الاصطناعية، وسميت بـ"بوابات" بسبب مظهرها من الجو، ووصفت بأنها "خطان قصيران وسميكان من الحجارة المتوازية والمرتبطة بجدارين أو أكثر".



ويُجري الآن فريق من علماء الآثار بقيادة هوو غروكت، من معهد ماكس بلانك للايكولوجيا الكيميائية في ألمانيا، دراسة تحقق في صور الأقمار الصناعية للحافة الجنوبية لصحراء النفود الكبير، وحددوا 104 منشآت حجرية جديدة.

وأكد فريق العلماء أنه من الصعب حتى الآن اكتشاف تفسير للمستطيلات، ويعتقد أنها مواقع طقسية أو اجتماعية؛ حيث يلتقي مجموعات من الناس لأداء نوع من الأنشطة الاجتماعية غير المعروفة حالياً، وربما كانت مواقع لتقديم الذبائح الحيوانية أو الأعياد.