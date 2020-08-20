أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سبقت "الأهرامات" بآلاف السنين.. "بوابات" في تحير العلماء

Print
يُعتقد أنها مواقع طقسية أو اجتماعية أو كانت لتقديم الذبائح الحيوانية أو للأعياد

سبقت

عثر علماء آثار على منشآت حجرية في صحراء النفود بالسعودية على شكل مستطيلات طويلة يعود تاريخها إلى 7000 سنة يعتقد العلماء أنها ربما تكون قد استُخدمت لأغراض طقسية أو اجتماعية.

وأشار العلماء إلى أن المستطيلات من أقدم أشكال الهياكل الحجرية الضخمة، وسبقت أهرامات الجيزة بآلاف السنين، وتم تحديد المئات من هذه الهياكل.

وقالت مجلة "هولوسين"، وهي مجلة دولية علمية متخصصة في دراسات ما قبل التاريخ، إنه تم توثيق اكتشاف المستطيلات لأول مرة في عام 2017 من خلال التصوير بالأقمار الاصطناعية، وسميت بـ"بوابات" بسبب مظهرها من الجو، ووصفت بأنها "خطان قصيران وسميكان من الحجارة المتوازية والمرتبطة بجدارين أو أكثر".


ويُجري الآن فريق من علماء الآثار بقيادة هوو غروكت، من معهد ماكس بلانك للايكولوجيا الكيميائية في ألمانيا، دراسة تحقق في صور الأقمار الصناعية للحافة الجنوبية لصحراء النفود الكبير، وحددوا 104 منشآت حجرية جديدة.

وأكد فريق العلماء أنه من الصعب حتى الآن اكتشاف تفسير للمستطيلات، ويعتقد أنها مواقع طقسية أو اجتماعية؛ حيث يلتقي مجموعات من الناس لأداء نوع من الأنشطة الاجتماعية غير المعروفة حالياً، وربما كانت مواقع لتقديم الذبائح الحيوانية أو الأعياد.

سبقت

سبقت

المملكة العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة

ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة

"المسند" يقترح البدء في التفكير بإنشاء "وزارة التغير المناخي" في السعودية لهذه الأسباب

"المسند" يقترح البدء في التفكير بإنشاء "وزارة التغير المناخي" في السعودية لهذه الأسباب

"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

شبكة عيون الإخبارية