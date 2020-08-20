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إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة لبيع وإيجار الخيام بمكة

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بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية ووسائل السلامة

إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة لبيع وإيجار الخيام بمكة

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 23 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات، خلال جولاتها الرقابية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تم تنفيذ عدد من الجولات الرقابية على محلات بيع وإيجار الخيام، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للدفاع المدني، وأسفر عنها إغلاق 23 منشأة؛ بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية، وعدم توفر وسائل السلامة المعتمدة من قبل الدفاع المدني، ومصادرة وإتلاف عدد من الخيام التالفة وسريعة الاشتعال، إضافة إلى مصادرة 4 ماكينات خياطة متهالكة.

وأكد "الشنبري" أن البلدية خلال هذه الفترة تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كل المنشآت؛ للتأكد من سلامة كل ما يخص المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة لبيع وإيجار الخيام بمكة

إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة لبيع وإيجار الخيام بمكة

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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