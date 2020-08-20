أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بتقنية حديثة.. جراحة ناجحة لمصاب باختلال النبضات القلبية في "سعود الطبية"

Print
بتقنية حديثة.. جراحة ناجحة لمصاب باختلال النبضات القلبية في "سعود الطبية" بتقنية حديثة.. جراحة ناجحة لمصاب باختلال النبضات القلبية في "سعود الطبية"
نقلة نوعية في العلاج تساعد على تكوين مجسم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لحجرات القلب

بتقنية حديثة.. جراحة ناجحة لمصاب باختلال النبضات القلبية في

حققت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز صحة القلب- إنجازًا جديدًا بإجرائها عملية جراحية لمريض مصاب باختلال النبضات القلبية باستخدام جهاز Carto 3، الذي يُعد أحدث إصدار بتقنية ثلاثية الأبعاد، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري أن المركز حرص -ولا يزال- على توفير أفضل وأحدث وسائل التقنية الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمرضى في المركز؛ تماشيًا مع توجيهات قيادات المدينة، مثمنًا الدعم المتواصل من قبلها.

من جانبه أكد استشاري كهربائية القلب الدكتور حسين هادو، أن استخدام هذه التقنية يعتبر نقلة نوعية في علاج مرضى اختلال نبضات القلب مثل التسارع الأذيني والتسارع البطيني، كما تساعد على تكوين مجسم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لحجرات القلب؛ مما يمكّن الطبيب من تحديد مواقع الاختلال الكهربي في القلب بدقة، ومن ثم علاجها بالكي أو التبريد.

يُذكر أن المريض غادر المدينة في حالة صحية جيدة.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"

توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر

من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر

شبكة عيون الإخبارية