أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاستخبارات الأمريكية.. مسؤولون صينيون كبار أخفوا حقيقة كورونا عن العالم

Print
الاستخبارات الأمريكية.. مسؤولون صينيون كبار أخفوا حقيقة كورونا عن العالم الاستخبارات الأمريكية.. مسؤولون صينيون كبار أخفوا حقيقة كورونا عن العالم
تقرير حديث لا تزال بعض أقسامه لم تُكشف.. وخطاب "" عن التستر حاضر

الاستخبارات الأمريكية.. مسؤولون صينيون كبار أخفوا حقيقة كورونا عن العالم

كشفت الاستخبارات الأمريكية، في تقرير حديث، أن مسؤولين صينيين كباراً أخفوا معلومات حول "كوفيد-19" ومدى خطورته لعدة أسابيع منذ اكتشافهم للفيروس في مطلع شهر يناير الماضي.

وخلص تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي صدر في وقت متأخر، أمس الأربعاء، إلى أن المسؤولين الكبار في مدينة ووهان التي اندلع منها الفيروس أبقوا الأمر سراً، ولم يتم إبلاغ الصينية المركزية في بكين.

ونقلت تقارير أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن الاستخبارات توصلت إلى نتيجة أكثر دقة، وأن المسؤولين الصينيين المحليين ارتكبوا خطأ فادحاً بإخفاء المعلومات وخطورة الفيروس.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن بعض الأقسام في ملف تحقيق الاستخبارات الأمريكية لم يتم كشفها، لكن التسريبات أشارت إلى أن مسؤولين كباراً في حكومة بكين كانوا يتدافعون للحصول على البيانات من المسؤولين المحليين في المقاطعة التي انتشر فيها الفيروس، ولعبوا دوراً في التعتيم على تفشي المرض من خلال حجب المعلومات عن منظمة الصحة العالمية.

ولا يتعارض التقييم الجديد مع انتقادات إدارة "ترامب" للصين، حيث قال "ترامب" في خطاب ألقاه في البيت الأبيض يوم 4 يوليو: إن كتمان الصين وتسترها عوامل ساهمت في انتشار الوباء.

يشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم -حتى صباح اليوم الخميس- 22 مليوناً و412 ألف حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 787 ألفاً.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"فاينانشيال تايمز": ترامب يسابق الزمن للحصول على "اللقاح".. هذا ما يخطط له

"فاينانشيال تايمز": ترامب يسابق الزمن للحصول على "اللقاح".. هذا ما يخطط له

"فاينانشيال تايمز": ترامب يسابق الزمن للحصول على "اللقاح".. هذا ما يخطط له

"فاينانشيال تايمز": ترامب يسابق الزمن للحصول على "اللقاح".. هذا ما يخطط له

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

شبكة عيون الإخبارية