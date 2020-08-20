وفّر عليه 11 ألفًا.. "كورونا" يعيد حاسة الشم لشاب بالليث بعد فقدانها عامين

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أفاده الأطباء بوجود لحميات تغطي الجيوب الأنفية ونصحوه بإجراء عملية جراحية

استعاد شاب في العقد الرابع من العمر حاسة الشم، بعد إصابته بفيروس كورونا؛ وذلك بعد أن كان قد فقدها فجأة قبل عامين.

وفي التفاصيل التي يرويها لـ"سبق" الشاب أحمد عثمان العامودي (٣٣ عامًا) وهو أحد سكان محافظة الليث؛ يقول: "فقدتُ حاسة الشم فجأة قبل عامين، وراجعتُ عدة مستشفيات؛ حيث أفادني الأطباء بوجود لحميات تغطي الجيوب الأنفية؛ مما تَسَبّب في فقدان حاسة الشم".

وأضاف: "ذهبت لأحد المستشفيات الخاصة، وأبلغني الطبيب المختص بأنني بحاجة لإجراء عملية جراحية تبلغ تكلفتها ١١ ألف ريال".

ويقول "العامودي": "قبل إجراء العملية، قدّر الله أن أُصاب بفيروس كورونا قبل عدة أسابيع، وبعد مرور ثمانية أيام من الشعور بأعراض الفيروس، بدأت أشعر بحاسة الشم بشكل تدريجي، وبعد التعافي من الفيروس بدأت أشعر برائحة الطعام والبخور والعطور حتى أصبحت الآن حاسة الشم لديّ طبيعية، ولله الحمد".فيروس كورونا الجديد