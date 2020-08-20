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مروع.. كيف اختفت 21 سيارة أمام الأعين في ثوان؟

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فيديو مروع.. كيف اختفت 21 سيارة أمام الأعين في ثوان؟ مروع.. كيف اختفت 21 سيارة أمام الأعين في ثوان؟
فيما تتوالى موجهات الفيضانات والانهيارات الأرضية

فيديو مروع.. كيف اختفت 21 سيارة أمام الأعين في ثوان؟

فيما تتوالى موجهات الفيضانات والانهيارات الأرضية، بثت وسائل إعلام حكومية صينية، الأربعاء، شريط مروع يُظهر اختفاء 21 سيارة، كانت متوقفة أمام مبنى، جنوبي غرب البلاد.

وحسب تليفزيون "CCTV"؛ فإن حفرة عملاقة انفتحت فجأة بعد منتصف الليل، وانهار جزء ضخم من الطريق، بالقرب من مركز تجاري في مقاطعة سيشوان.

تُظهر لقطات الفيديو لحظة سقوط عدد ضخم من السيارات المتوقفة بالقرب من المركز التجاري في حفرة ضخمة انفتحت فجأة، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وتم رفع 15 مركبة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات؛ وفق ما نقلته "رويترز"؛ بينما بدأ على الفور التحقيق في سبب الحادث.

وتعرضت مقاطعة سيتشوان، التي يتدفق من خلالها نهر اليانغتسي، إلى موجة جديدة من الأمطار الغزيرة، ورفعت سلطات الصين حالة الاستجابة الطارئة إلى الحد الأقصى، الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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