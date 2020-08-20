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بينها "عيادات افتراضية".. شاهد مشاريع تطويرية بمستشفى رنية بالطائف

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دشّنها مدير صحة المنطقة وضمّت خدمات إلكترونية وتعزيزاً للتواصل والتدريب

بينها

دشّن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، اليوم الخميس، عدداً من المشاريع التطويرية الصحية الجديدة في مستشفى رنية العام.

حيث افتتح مشروع تطوير تمديد الألياف البصرية الخاصة بشبكة الإنترنت، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجودة، وضمان سرعة تقديم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجع والمريض.

ودشن "القحطاني" مشروع تفعيل نظام إدارة معلومات المرضى من خلال الملف الإلكتروني الذي يحتوي على معلومات المريض، وضمان عدم تلفه أو ضياعه والعودة إلى تاريخه المرضي، وللتقليل من الاستخدام الورقي.

كما افتتح قاعة التدريب والتي تم استحداثها وتجهيزها مؤخراً، والتي ستسهم بإذن الله بعد التنسيق مع إدارة التدريب بصحة الطائف لإقامة دورات معتمدة وجلب مدربين ومحاضرين أكفاء، مما يقلل من الوقت والمسافة التي كان يقطعها الموظف لحضور الدورات التدريبية.

وجاء ضمن المشاريع التي دشنها "القحطاني"، اليوم، عيادات الاستشارات الطبية التي تُعنى بتوفير جميع الإجابات الخاصة باستشارات المرضى وتوفير عيادات افتراضية يتمكن من خلالها المريض اللقاء والتحدث بالطبيب الذي يرغب.

وفي نهاية الجولة، دشّن قنوات تواصل مباشرة وسريعة تهدف إلى بث مواد توعوية ومدّ جسور تواصل وفتح آفاق حديثة مع المراجع والمريض.

بينها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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