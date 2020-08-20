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لماذا حذّر "هيغواين" "ميسي" من الانتقال إلى "البريميرليج"؟ سبب غريب

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لماذا حذّر "هيغواين" "ميسي" من الانتقال إلى "البريميرليج"؟ سبب غريب لماذا حذّر "هيغواين" "ميسي" من الانتقال إلى "البريميرليج"؟ سبب غريب
قال عن تجربته القصيرة بتشيلسي: عانيت كثيرًا ولا علاقة لهم بالدوري الإسباني

لماذا حذّر

حذّر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح مستقبل ميسي في برشلونة موضع تساؤل في الأشهر الأخيرة؛ حيث يشعر بالإحباط من الطريقة التي يدار بها النادي، وزادت خسارة الفريق المهينة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2- 8 في دوري أبطال أوروبا، التكهنات بشأن مصير "البرغوث" ووجهته المقبلة في حال رحيله عن الفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير إعلامية -بحسب " اليوم"- أن مانشستر سيتي الإنجليزي على استعداد للتوقيع للنجم الأرجنتيني؛ لكن "هيغواين" الذي سَبَق له خوض تجربة قصيرة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، حذّر "البرغوث" من الانتقال إلى "البريميرليج".

وقال "هيغواين" في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنجلترا؟ هناك يدمرون أقدامك ضربًا ولا يلتفت الحَكَم، يتقربون منك دائمًا وليس لديهم أي موانع في تعطيلك أو إيذائك".

وأضاف: "لقد عانيت كثيرًا في الدوري الإنجليزي، لم أتمكن من التكيف خلال ستة أشهر، ولا علاقة للبريميرليغ بالدوري الإسباني".

وأكمل هيغواين: "لا أعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على ميسي وقراره؛ لكن كونه لاعبًا بمستوى آخر، وكونه أفضل من الجميع، لا أعتقد أنه سيعاني؛ لكنها بطولة معقدة للغاية".

وكانت لهيغواين تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع تشيلسي في العام 2019، ولكنها لم تكلل بالنجاح، ليعود بعد نهاية إعارته التي امتدت لستة أشهر فقط، إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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