أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدة أحياء بمكة تنتظر رفع كفاءة أبراج الجوال استعدادًا للعام الدراسي الجديد

Print
عدة أحياء بمكة تنتظر رفع كفاءة أبراج الجوال استعدادًا للعام الدراسي الجديد عدة أحياء بمكة تنتظر رفع كفاءة أبراج الجوال استعدادًا للعام الدراسي الجديد
لتمكين الطلاب من الدخول على "بوابة عين" و"منصة مدرستي" للتعلم الإلكتروني

عدة أحياء بمكة تنتظر رفع كفاءة أبراج الجوال استعدادًا للعام الدراسي الجديد

يتطلع سكان عدة مخططات وأحياء بمكة المكرمة؛ من فرع هيئة الاتصالات بالمنطقة، لرفع كفاءة أبراج الجوال فيها، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بدءًا من الحادي عشر من شهر محرم الجاري.

ورصدت "سبق" شكاوى وتطلعات سكان 5 أحياء ومخططات بالعاصمة المقدسة تعاني من تدني مستوى شبكات الاتصالات فيها بشتى أنواعها، وهي: مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة "5.6، 7.8"، بالإضافة إلى المخططات الواقعة على امتداد طريق الساحل "مكة- الليث"، وحي الريان المحاذي لوادي جليل، ومخططات الراشدية شرقي مكة، وحي أم الجود المحاذي لطريق الدائري الرابع المعروف بحي اللهبة، بالإضافة إلى جزء من مخططات بطحاء قريش.

ويتطلع سكان تلك الأحياء من فرع هيئة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة، إلى رفع كفاءة أبراج الجوال ليتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول على "بوابة عين" و"منصة مدرستي" للتعلم الإلكتروني عن بُعد، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وناشد الأهالي المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوال في تلك المخططات والأحياء؛ إلى جانب استحداث أبراج متنقلة في بعض المواقع التي تفتقر لشبكة اتصال مثل مخططات جنوب مكة المكرمة خاصة مخططات "8.7، 6.5" على وجه السرعة.

وثمّن السكان سعي إدارة تعليم مكة المكرمة لفرع هيئة الاتصالات بالمنطقة لرفع أبراج الجوال في عدة قرى تتبع تعليمًا لها؛ مطالبين بمواساتهم والوقوف على معاناتهم مع شبكات الاتصالات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يتطلب وجود إنترنت عاليًا؛ ليتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدراسة عن بُعد؛ وفق ما يقتضيه العام الدراسي الجديد.مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه

توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"

توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني"

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر

من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر

شبكة عيون الإخبارية