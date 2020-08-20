بعد تناوله كوب شاي "مشبوه".. أبرز معارضي "بوتين" "في العناية المركزة"

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متحدثة باسمه: تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ.. تَعَرّض للتسمم وحالته حرجة

أعلنت المتحدثة باسم أليكسي نافالني أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه ربما يكون قد تعرّض للتسمم، ونُقِل على إثره للعناية المركزة بالمستشفى؛ فيما أكدت وسائل إعلام رسمية أنه "في حالة حرجة".

وقالت كيرا يارميش على حسابها بـ"تويتر": إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو، حين هبطت الطائرة اضطراريًّا بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ، مضيفة: "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

وأضافت وفق "سكاي نيوز عربية": "نعتقد أن أليكسي تعرّض للتسميم عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه؛ لأن ذلك كان المشروب الوحيد الذي تناوله في الصباح".

وتابعت: "الأطباء قالوا إنه تم امتصاص السم بسرعة عبر الشاي الساخن".

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، بأن نافالني موجود في وحدة العناية المركزة لمرضى التسمم، داخل مستشفى أومسك للطوارئ في سيبيريا؛ واصفة حالته بـ"الحرجة".

والمحامي البالغ من العمر 44 عامًا، هو أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وسَبَق أن تعرض لهجمات جسدية في السابق، أبرزها عندما أصيب بحروق في عينه بعد رشه بمادة معقمة عند خروجه من مكتبه عام 2017.

وغالبًا ما يتعرض نافالني وأنصاره وأفراد عائلاتهم لتوقيفات ومداهمات وضغوط من الشرطة في كافة أنحاء روسيا.فلاديمير بوتين روسيا