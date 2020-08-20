بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح.. "مدني نجران": احذروا مجاري السيول

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محافظات بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة في مرماه ويستمر حتى الثامنة مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبّهت، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.الدفاع المدني أمطار