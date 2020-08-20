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صباح الخميس.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 22.4 مليون

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صباح الخميس.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 22.4 مليون صباح الخميس.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 22.4 مليون
عدد المتعافين تجاوز 14.3 مليون فيما وصل عدد الوفيات لـ787 ألفاً

صباح الخميس.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 22.4 مليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 22.4 مليون صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 22 مليوناً و 412 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 14.3 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 787 ألفاً.


ووفق "رويترز"، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة والأرجنتين.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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