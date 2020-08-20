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"القيادة" تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده

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"القيادة" تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده "القيادة" تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده
أعربت عن تمنياتها باطراد التقدم والازدهار للشعب الشقيق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك محمد السادس.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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