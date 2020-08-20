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تحذير.. لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تسبب هذه الأمراض

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تحذير.. لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تسبب هذه الأمراض تحذير.. لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تسبب هذه الأمراض
تنظيفها مرة في الشهر على الأقل يُنهي المشكلة

تحذير.. لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تسبب هذه الأمراض

أعلن دميتري ريابينين، رئيس Hi-Tech Mail.ru، أن الأحياء المجهرية التي تتراكم على لوحة مفاتيح الكمبيوتر وبينها، قد تصبح سببًا للإصابة بعدد من الأمراض الجلدية وأمراض العيون.

ويشير ريابينين، إلى أن السبب الأساسي لتحول لوحة مفاتيح الكمبيوتر إلى مصدر للعدوى، هو عدم اهتمام المستخدمين؛ لأن الأحياء المجهرية تتراكم بكميات كبيرة على المفاتيح المتسخة وبينها، ويقول "الأشخاص الذين يستخدمون لوحة مفاتيح متسخة، وفي نفس الوقت يفركون عيونهم، لا تستبعد إصابتهم بأمراض جلدية وأمراض العيون، مثل التهاب الملتحمة على أقل تقدير؛ لذلك يفضل التحول إلى استخدام لوحات اللمس، والأفضل إلى التحكم الصوتي، لتجنب أي اتصال بالأسطح الملوثة".

ووفقًا لـ" اليوم" يضيف: إذا كان الشخص يستخدم لوحات المفاتيح التقليدية، فعليه على الأقل تنظيفها مرة واحدة في الشهر.

ويقول: "طريقة التنظيف الأكثر شيوعًا والأساسية، هي مسح الكمبيوتر ولوحة المفاتيح باستخدام مناديل ورقية أو قطع قماش خاصة تحتوي على نسبة بسيطة من الكحول. والمهم هنا عدم استخدام المواد الكيميائية المخصصة لتنظيف المغاسل والصنابير وغيرها. لأنها خطرة على البلاستيك، وفي أفضل الأحوال ستزيل الطلاء عن لوحة المفاتيح، وفي أسوأ الأحوال تتلف اللوحة والهيكل".

وأما لتنظيف المناطق الفاصلة بين المفاتيح، فيمكن استخدام العيدان القطنية وفرشاة ناعمة.

وإذا تَطَلّب الأمر تنظيف لوحة المفاتيح من الداخل فيجب استخدام الهواء المضغوط، الذي يباع بأسطوانات صغيرة ويمكن استخدامه لتنظيف لوحات المفاتيح التقليدية. وأما لوحات الكمبيوتر المحمول، فيجب تفكيكها وبعد ذلك تنظيفها. بحسب ريابينين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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