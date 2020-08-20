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جازان.. أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

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جازان.. أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" جازان.. أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"
منذ انطلاق العمل وحتى الآن موزعة في 9 مراكز صحية

جازان.. أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات

قدمت عيادات "تطمن" في جازان، خدماتها لـ26621 مستفيدًا؛ وذلك منذ انطلاق العمل في هذه العيادات حتى الآن.

وأبانت "صحة جازان" أنه تم تجهيز عيادات (تطمن) في 9 مراكز صحية شملت: (مركز صحي مخطط 5، وأحد المسارحة، وأبو عريش الجنوبي، والخشابية، وصبيا، والعيدابي، والعريش، والمطعن، وخبت الخارش)، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والسكاني لهذه العيادات التي تعمل من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا طوال أيام الأسبوع.

وأشارت "صحة جازان" إلى أن العمل يجري حاليًا على إطلاق عيادات "تطمن" بعدد من مستشفيات المنطقة؛ لكي يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة، ممن لديهم أعراض الإصابة؛ وذلك دون موعد مسبق.عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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