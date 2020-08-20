"ذبابة" بعد كورونا.. كارثة أخرى تلحق بولاية أمريكية وقادمة أيضًا من الصين

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سلطات الولاية أمرت بتطبيق حجر صحي جديد مما يزيد القيود المفروضة أصلًا

لم تنتهِ معاناة ولاية نيوجيرسي الأمريكية من الآثار السلبية لوباء كورونا القادم من مدينة ووهان الصينية، ولحقتها كارثة أخرى حينما أمرت سلطات الولاية بتطبيق حجر صحي جديد بسبب ذبابة "الفانوس المرقط" أو الفانوس المنقط (الصينية)؛ مما يزيد القيود المفروضة أصلًا بسبب الفيروس.

وطبّقت سلطات الولاية الأمريكية قوانين الحجر الصحي على 8 مقاطعات بسبب تلك الحشرة الغريبة.

وتشكل هذه الحشرة، التي يُعد موطنها الأصلي الصين وكوريا الجنوبية، خطرًا كبيرًا على أكثر من 70 نوعًا من النباتات؛ بما في ذلك أشجار الفاكهة والخضروات.. بحسب موقع وزارة الزراعة الأمريكية.

وقال موقع «بوي جينيوس ريبورت»: إن حشرة «الفانوس المرقط تعيث فسادًا في أمريكا»؛ مضيفًا أنها حشرة قادمة من الصين على متن السفن ومختلف وسائل الشحن.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، أكدت السلطات في ولاية نيوجيرسي، أن الحشرة تعتمد على النشاط البشري في تنقلها لأنها لا تستطيع الطيران لمسافات بعيدة؛ مما نشر ذعرًا بين السكان خشية أن يغزوهم وباء جديد.

وحث المسؤولون في الساحل الشرقي من ولاية نيوجيرسي، المواطنين على «البحث على هذا النوع من الحشرات وقتلها على الفور إذا لزم الأمر».

وقال أحد المسؤولين، في بيان: «تشكل هذه الذبابة تهديدًا مقلقًا للبيئة والزراعة في ولاية نيويورك».

وأضاف: «أحث الجميع على العمل الجاد واتخاذ الخطوات الضرورية لإبطاء انتشارها».

وأكدت السلطات بولاية نيوجيرسي، في بيان رسمي قالت فيه: «نناشد المواطنين فحص سياراتهم ووسائل التنقل الخاصة بهم، وتدمير بيوض الحشرة وقتلها في كل مكان كلما كان هذا ممكنًا للحد من انتشارها.

وتنتمي ذبابة الفانوس المنقطة أو كما يطلق عليها المرقطة (Lycorma delicatula) إلى الصين، وتم اكتشافها لأول مرة في ولاية بنسلفانيا في سبتمبر 2014. تتغذى ذبابة الفانوس المرقطة على مجموعة واسعة من أشجار الفاكهة وأشجار الزينة والأخشاب. ويمكن أن تنتشر تلك الحشرة لمسافات طويلة بواسطة الأشخاص الذين ينقلون المواد المصابة أو العناصر التي تحتوي على كتل البيض.

ووفقًا لموقع وزارة الزراعة الأمريكية، إذا سُمح لهذه الآفة بالانتشار في الولايات المتحدة؛ فقد تؤثر بشكل خطير على صناعات العنب والبساتين وقطع الأشجار في البلاد.فيروس كورونا الجديد