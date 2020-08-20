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عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:50 صباحاً
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
الإمارات.. أحكام بالسجن على 7 متهمين أجانب في قضية "بيع امرأة"
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
"مدير تعليم عنيزة" يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
شاهد.. ميناء ضبا يستقبل أولى سفن الكروز السياحية
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
"الصحة" تدعم مستشفى شرق جدة بجهاز "تعقيم مطور" بأحدث تقنية عالمية
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
الفضلي يعلن تأسيس "الشركة الوطنية للحبوب": تعزز سلاسل الإمداد في المملكة
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
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ملعب ONTime - إجابات نارية من "محمد عمارة" في فقرة 11سؤال
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ON Sport
الخميس 20 أغسطس 2020 08:01 صباحاً
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