أخبار عاجلة

عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
الإمارات.. أحكام بالسجن على 7 متهمين أجانب في قضية "بيع امرأة" -
"مدير تعليم عنيزة" يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف -
شاهد.. ميناء ضبا يستقبل أولى سفن الكروز السياحية -
"الصحة" تدعم مستشفى شرق جدة بجهاز "تعقيم مطور" بأحدث تقنية عالمية -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث -
الفضلي يعلن تأسيس "الشركة الوطنية للحبوب": تعزز سلاسل الإمداد في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

Avatar 2020 يجتاح السوشيال ميديا

Print
مواضيع متعلقة
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن

أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن

موجز الخدمات..عودة فتح حدائق الحيوان بعد إغلاق 6 شهور..محاكمة محسن السكرى بتهمة غسيل الأموال

موجز الخدمات..عودة فتح حدائق الحيوان بعد إغلاق 6 شهور..محاكمة محسن السكرى بتهمة غسيل الأموال

خطايا فايلر أسقطت الأهلى فى ليلة القمة

خطايا فايلر أسقطت الأهلى فى ليلة القمة

الرئيس يوجه بتجديد مجمع الجلاء.. معلومات جديدة عن كورونا .. ووليد سليمان يزور عبدالشافي بالمستشفى

الرئيس يوجه بتجديد مجمع الجلاء.. معلومات جديدة عن كورونا .. ووليد سليمان يزور عبدالشافي بالمستشفى

شبكة عيون الإخبارية