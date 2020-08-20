أخبار عاجلة

عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
الإمارات.. أحكام بالسجن على 7 متهمين أجانب في قضية "بيع امرأة" -
"مدير تعليم عنيزة" يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف -
شاهد.. ميناء ضبا يستقبل أولى سفن الكروز السياحية -
"الصحة" تدعم مستشفى شرق جدة بجهاز "تعقيم مطور" بأحدث تقنية عالمية -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث -
الفضلي يعلن تأسيس "الشركة الوطنية للحبوب": تعزز سلاسل الإمداد في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الأعراق والذكاء. هل تختلف القدرات الدماغية باختلاف لون البشرة والمنطقة الجغرافية؟

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو

انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو

انفجار في خط غاز أساسي يقطع التيار الكهربائي في سوريا

انفجار في خط غاز أساسي يقطع التيار الكهربائي في سوريا

وزير الدفاع الروسي يلتقي بنظيره الإيراني على هامش منتدى "الجيش-2020"

وزير الدفاع الروسي يلتقي بنظيره الإيراني على هامش منتدى "الجيش-2020"

اكتظاظ الشواطئ الإيطالية على الرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا

اكتظاظ الشواطئ الإيطالية على الرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا

شبكة عيون الإخبارية