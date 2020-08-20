متخليش حد يخدعك حروب الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي آخرها قتل مواطن لمحصل كهرباء وصورة رغي

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عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:50 صباحاً
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
الإمارات.. أحكام بالسجن على 7 متهمين أجانب في قضية "بيع امرأة"
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
"مدير تعليم عنيزة" يتفقد سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
شاهد.. ميناء ضبا يستقبل أولى سفن الكروز السياحية
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
"الصحة" تدعم مستشفى شرق جدة بجهاز "تعقيم مطور" بأحدث تقنية عالمية
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
الفضلي يعلن تأسيس "الشركة الوطنية للحبوب": تعزز سلاسل الإمداد في المملكة
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الاثنين 24 أغسطس 2020 11:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
متخليش حد يخدعك حروب الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي آخرها قتل مواطن لمحصل كهرباء وصورة رغي
مصر
CBC Egypt
الخميس 20 أغسطس 2020 07:43 صباحاً
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