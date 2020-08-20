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طقس الخميس.. أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح وأتربة بأخرى

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طقس الخميس.. أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح وأتربة بأخرى طقس الخميس.. أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح وأتربة بأخرى
تقرير الأرصاد: مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة وتمتد للمرتفعات

طقس الخميس.. أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح وأتربة بأخرى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات الطائف؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان) تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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