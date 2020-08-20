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: أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران بموجب "سناب باك"

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ترامب: أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران بموجب "سناب باك" : أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران بموجب "سناب باك"
قال إن "الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع طهران كان غبيا"

ترامب: أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران بموجب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران"، وأضاف في مؤتمر صحفي أن العقوبات ستكون بموجب آلية "سناب باك"، وفقا لموقع العربية نت

وفى التفاصيل، تابع ترمب متعهدا "إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدا"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو "سيقدم للأمم المتحدة غدا طلبا بإعادة فرض العقوبات على إيران"، وأضاف أن إيران خرقت بشكل كبير الاتفاق النووي منذ 2015.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع إيران كان غبيا"، مضيفا أن: "الاتفاقات التي وقعها أوباما لم تكن في مصلحة بلادنا".

وقال: "لم يعد لإيران المال لتمويل القاعدة والجماعات الإرهابية".الرئيس الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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