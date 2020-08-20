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ثمَّن الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها "إغاثي سلمان" و"السعودي للإعمار"

قال عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية: إن 70 % من العمليات الإغاثية في اليمن تحملت مسؤوليتها الجهات الإغاثية في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي التفاصيل، ثمّن الوزير اليمني الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الإغاثية المانحة في المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجميع الهيئات الإغاثية في دول تحالف دعم الشرعية ممثلة بمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخليجية المقدمة لليمن لإغاثة وتنمية الشعب اليمني في المحافظات كافة.

وقال فتح في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: إن الجهود الإنسانية للأشقاء في دول التحالف العربي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الخليجية أسهمت بصورة مباشرة في منع الانزلاق إلى مرحلة المجاعة في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك من خلال كثافة التدخلات وتنوعها، وسرعة وصولها للمستفيدين، أو من خلال تنفيذ البرامج عن طريق فرقها الميدانية، وعن طريق تمويل المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن.

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى إدانة وتجريم جميع الممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق العمل الإنساني، وإعاقتها عمل المنظمات الأممية والدولية، والسماح للمانحين والعاملين في المجال الإنساني بتقديم خدماتهم الإنسانية للسكان في المحافظات غير المحررة.

وجدّد الوزير اليمني استمرار حكومة بلاده في تقديم الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات لتقديم برامجها الإغاثية والإنسانية في المحافظات كافة. لافتًا النظر إلى أهمية العمل بوتيرة عالية من المسؤولية التي تقتضيها طبيعة الأزمات والكوارث التي يمرّ بها اليمن في المرحلة الحالية.