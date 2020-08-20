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الصحة: 8 إرشادات للوقاية من في الفنادق

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الصحة: 8 إرشادات للوقاية من فيروس كورونا في الفنادق الصحة: 8 إرشادات للوقاية من في الفنادق

مصراوي Masrawy

12:10 ص الخميس 20 أغسطس 2020

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات مهمة للوقاية من انتشار في الفنادق، خاصة مع سفر عدد من المواطنين لقضاء الإجازة الصيفية بالمناطق الساحلية.

وأوضحت الوزارة، أن هناك 8 إرشادات للوقاية من الفيروس، داخل الفنادق، تأتي كالتالي:

- قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.

- تطهير أمتعة النزلاء عند الوصول إلى الفندق والمغادرة منها.

- توفير مطهر اليدين الكحولي في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

- تطهير جميع الأسطح والأماكن المشتركة بانتظام.

- إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

- الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

- قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب يقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة.

  • في حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك.
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