"كلاسيكو" نار .. الهلال للاقتراب أكثر نحو اللقب والأهلي للثأر

★ ★ ★ ★ ★

4 مواجهات مثيرة الليلة .. في ختام الجولة 26 من الدوري

تختتم مساء اليوم الخميس منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 4 مواجهات مثيرة ، أبرزها قمة الجولة "الكلاسيكو" الذي يجمع الهلال والأهلي .

الأهلي - الهلال

مباراة من العيار الثقيل تجمع المتصدر الهلال (60 نقطة) بصاحب المركز الثالث الأهلي (43 نقطة) على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

لقاء يأمل من خلاله الضيوف مواصلة الانتصارات والاقتراب من اللقب, الذي يفصله عنه 6 نقاط في المباريات الخمس المتبقية .

فيما يدخل الأهلي اللقاء لاستعادة توازنه وتعويض خسارته في الجولة الماضية وتثبيت موقعه في جدول الترتيب للتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

التعاون - النصر

يسعى النصر "الثاني "برصيد 51 نقطة للتمسك بحظوظه في المحافظة على اللقب عندما يحل ضيفًا على التعاون "العاشر" بـ 32 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة, إذ يدخل اللقاء للفوز فقط للبقاء في دائرة المنافسة.

فيما يأمل التعاون تعويض نتائجه غير الجيدة.

العدالة - الوحدة

يتمسك العدالة صاحب المركز الأخير "الـ16 "برصيد 20 نقطة, بأمل البقاء في المسابقة عندما يستضيف الوحدة "الخامس" بـ40 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويحتاج العدالة إلى الفوز فقط للإبقاء على آماله في البقاء.

بينما يدخل الوحدة اللقاء بعد فك ارتباطه مع مدربه كارينو إثر الخسارة من النصر في الجولة الماضية وتعيين "الوطني" عيسى المحياني بديلاً له, الذي يأمل أن يبدأ بشكل جيد مع الفريق وتعويض الخسارة والمنافسة بقوة على المقعد الآسيوي.

الفيحاء - ضمك

يسعى ضمك لمواصلة الانتصارات وتعزيز آماله بالبقاء عندما يحل ضيفًا على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

ويحتل ضمك المركز الـ15 "قبل الأخير برصيد 24 نقطة ساعيًا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي ومواصلة رحلة الهروب من الهبوط.

فيما يدخل الفيحاء اللقاء بـ28 نقطة ساعيًا لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف المسابقة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الأهلي التعاون