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بايرن ميونيخ يتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

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ضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان

بايرن ميونيخ يتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

وصل بايرن ميونيخ الألماني بجدارة واستحقاق إلى المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ" بعد تغلبه على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جوزيه ألفالادي" في العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب سيرج غنابري هدفين متتاليين للعملاق البافاري في الدقيقتين (13 و33) من زمن الشوط الأول واختتم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية الفريق الألماني في الدقيقة الأخيرة من زمن للقاء.

وضرب بايرن ميونيخ موعدًا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز على فريق لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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