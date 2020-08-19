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الإطاحة بتنظيم عصابي قام بتحويل 500 مليون ريال إلى خارج

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الإطاحة بتنظيم عصابي قام بتحويل 500 مليون ريال إلى خارج السعودية الإطاحة بتنظيم عصابي قام بتحويل 500 مليون ريال إلى خارج
شرطة الرياض: ضُبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر

الإطاحة بتنظيم عصابي قام بتحويل 500 مليون ريال إلى خارج السعودية

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و (3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية، وقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، خمسمائة مليون (500,000,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2,000,000) مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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