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قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

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في افتتاح الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

قلب الرائد تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره الشباب 2 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة قفز الرائد للمركز الخامس برصيد 42 نقطة، فيما بقي الشباب سابعًا برصيد 38 نقطة.

الشوط الأول انتهى شبابيًا من حيث المستوى الفني والاستحواذ والنتيجة، حيث شهدت الدقيقة 17 إحراز الشباب هدف السبق، بعد عرضية مثالية من حسن معاذ إلى رأس ماكيتي ديوب، حولها الأخير داخل شباك حارس الرائد عز الدين دوخة.

حاول الشباب تعزيز النتيجة لكن كرة "إسبيريا" عند الدقيقة 45 ضلت طريق المرمى.

مع بداية الشوط الثاني سعى الرائد لتعديل النتيجة، وبالفعل أثمرت تحركات الثلاثي ( جهاد الحسين ، محمد فوزير وأحمد الزين) عن هدف التعديل، عن طريق جلال الداودي الذي استثمر تمريرة فوزير الذهبية.

وعند الدقيقة 80 قلب جهاد الحسين الطاولة وأحرز الهدف الثاني للرائد "بحرفنة" من كرة مرتدة، وضعها ساقطة داخل الشباك الشبابية انتهى اللقاء بهذه النتيجة.

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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