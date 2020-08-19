محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة

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شدد على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأربعاء، مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان، المهندس يحيى بن جابر الغزواني، وناقشا خلال لقائهما الخدمات الكهربائية في المحافظة، بحضور رؤساء المراكز ومهندسي الشركة، وأعضاء المجلس المحلي.

وعقد المحافظ اجتماعاً مطولاً بصالة الاجتماعات مع مدير عام الكهرباء بالمنطقة، تم خلاله استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية ومتطلبات الأهالي والتحديات التي تواجهها الشركة وتستلزم دعم المحافظة.

وأطلع "الغزواني" الجميع على الجهود التي قامت بها الشركة لتحسين الخدمات الكهربائية، مقدماً الشكر والتقدير للمحافظ والأهالي على الدعم والتعاون الذي يلقاه فرع شركة الكهرباء في المحافظة.

وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومضاعفة الجهود، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في مواعيدها، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

وكان "ابن لبدة" قد التقى في وقت سابق بمديرَي النقل والمياه بالمنطقة، في إطار اللقاءات التي يعقدها لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.

