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مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"

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مواطنون نجحوا بانتشال أحدهما.. و"المدني" أخرج الآخر

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ

باشرت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب حالة غرق طفلين في قرية الشط وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تلقى بلاغاً عند الساعة ١٨:٠٩ من مساء اليوم يفيد عن وجود حالتي غرق لطفلين بوادي العرين في قرية الشط.

وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن غرق طفلين في مستنقع ماء بعمق ٢م تقريباً فيما تم انتشال الطفل الأول والذي يبلغ من العمر ثماني سنوات من قبل المواطنين قبل وصول الفرق للموقع وهو متوفى.

وبدأت فرق الإنقاذ بعملية البحث والتمشيط بمساعدة المواطنين حيث تم العثور على الطفل الثاني والذي يبلغ من العمر ١١ سنة وانتشاله من قبل الفرق وهو متوفى، تغمدهما الله بواسع رحمته وجعلهما شفيعين لذويهما.

وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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