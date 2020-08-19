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سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس

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سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس
بتوصية من سلطاتها الصحية.. وضمن 5 دول أخرى

سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس

كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، لـ"سبق"؛ عن أن السلطات السويسرية أصدرت قرارًا بإلغاء الحجر الصحي المفروض على رعايا خمس دول كان يخضع مواطنوها للحجر الصحي عند الوصول؛ وهي: المملكة العربية وغينيا الاستوائية وساو تومي وبرينسيبي وصربيا.

وأوضح "البطوطي" أن القرار صدر بتوصية من السلطات الصحية، واعتمدت وزارة الخارجية وأقرت بدء الدخول بدون متطلبات الحجر الصحي لرعايا المملكة في جميع منافذ البلاد البرية والجوية.

يذكر أنه في عام 2018 زار أكثر من 200 ألف سائح من دول مجلس التعاون الخليجي الست، سويسرا؛ حيث قضوا أكثر من 550 ألف ليلة فندقية، واستحوذ السياح السعوديون والإماراتيون على نسبة 84.7 % من مجموع السياح الخليجيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية