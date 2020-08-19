تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار

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أنعش فريق الحزم حظوظه بالمنافسة على البقاء في المسابقة بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج قواعده على مضيفه أبها بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة لحساب منافسات الجولة 26 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

بهذه النتيجة ارتقى الحزم مركزاً على سلم الترتيب ليصبح بالمركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة بينما تجمد رصيد أبها عند 33 نقطة بالمركز التاسع مؤقتاً.

رغم الأفضلية النسبية لأصحاب الأرض إلا أن فريق الحزم نجح في التسجيل عن طريق السويدي كارلوس ستراند بيرغ الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه ثم صوبها بطريقة جميلة وبدقة داخل شباك عبد العالي المحمدي معلناً تقدم فريقه عند الدقيقة 23.

وفي وقت بدأت ملامح الوقت الإضافي تظهر احتسب الليتواني جيديمانيس مازيكا ركلة جزاء لمصلحة الحزم إثر عرقلة ادريس فتوحي داخل منطقة الجزاء تكفل فاقنر أليما في إيداعها الشباك عند الدقيقة (45+4).

بدأ فريق الحزم الشوط الثاني بأسلوب مغاير للشوط الأول حيث بادر الضيوف بالضغط على أصحاب الأرض لكن دفاع أبها كان في الموعد تارة وتارة أخرى رعونة المهاجمين حالت دون زيادة الغلة التهديفية .

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة أشهر الحكم الليتواني البطاقة الحمراء بوجه عمار النجار لاعب أبها للتدخل العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس.

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