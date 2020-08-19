في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه

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‏تعادل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم مع نظيره الاتحاد بهدف لكل منهما وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

‏أنهى الفيصلي شوط المباراة الأول بهدف وحيد لصالحه جاء عن طريق لاعبه يوسف الجبلي عند الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

‏وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 66 تمكن حمدان الشمراني من معادلة النتيجة للاتحاد بعد تلقيه كرة عرضية من ركلة ركنية أودعها برأسه في شباك الفيصلي.

بهذه النتيجة بقي الاتحاد في المركز الـ12برصيد 27 نقطة، والفيصلي رابعًا برصيد 42 نقطة.

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