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تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا"

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مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا" تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا"
استئناف صلاة الجمعة بتدابير مشددة

مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في خطاب

بثه التلفزيون اليوم (الأربعاء)، أن ستلزم جميع القادمين إلى البلاد بتقديم نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد "بي.سي.آر"، لدى وصولهم للبلاد
ابتداءً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل.

وذكر "مدبولي" أن مصر ستسمح كذلك باستئناف صلاة الجمعة في المساجد ابتداءً من 28 أغسطس (آب)، لكن بتدابير مشددة للصحة والسلامة تصدرها وزارة الأوقاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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