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بعد تداول مقطع لنمر سد وادي ضرك

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الحياة الفطرية تم الوقوف على الموقع واتضح أنه قط

بعد تداول مقطع فيديو لنمر سد وادي ضرك

كشف متحدث الحياة الفطرية بندر الفالح لـ"سبق" عن عدم صحة المقطع المتداول لأحد الأشخاص والذي يظهر من خلاله أنه قد قام بتصوير نمر في سد وادي ضرك في المندق وقال لـ"سبق" بالنسبة للمقطع فإن التصوير غير واضح ولا يمكن تحديد نوع الكائن أو الجزم بكونه نمرًا كما هو مذكور في المقطع.

وأضاف وقد تم توجيه المختصين من الهيئة للوقوف على الموقع والتأكد من صحة ما ورد في المقطع، علمًا بأنه تم الوقوف على المنطقة من قِبل إحدى الجهات الأمنية واتضح أن الكائن هو قط وليس نمرًا.

وكان مقطع تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يدعي أثناء تصويره بمقطع فيديو أنه شاهد نمرًا أسود يتجول في سد وادي ضرك في المندق.

بعد تداول مقطع فيديو لنمر سد وادي ضرك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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