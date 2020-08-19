أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التعادل يحسم مواجهة "الفتح" و "الاتفاق"

Print
في افتتاح الجولة 26 من الدوري

التعادل يحسم مواجهة

انتهت المباراة التي جمعت الفتح بنظيره الاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم.

وتصعب وضع الفريق الفتحاوي عقب التعادل مع نظيره الاتفاق في مباراة الجولة رقم 26 من الدوري السعودي للمحترفين .

الاتفاق كان هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 8 من عمر المباراة عن طريق لاعبيه سليمان دوكارا قبل ان يتعادل الفتحاويون في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب ماتياس.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاقيين عند النقطة 36، وكذلك يرتفع رصيد الفتحاويين عند النقطة 26 .

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

التعادل يحسم مواجهة

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين الفتح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية