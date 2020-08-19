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معظم مرضى "كورونا" في بريطانيا أصيبوا به في منازلهم

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معظم مرضى "كورونا" في بريطانيا أصيبوا به في منازلهم معظم مرضى "كورونا" في بريطانيا أصيبوا به في منازلهم
استبعدت الإلزام بالكمامة في أماكن العمل

معظم مرضى

استبعد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأربعاء)، أن تحذو بريطانيا حذو فرنسا على الأرجح في إلزام الناس بوضع كمامات في أماكن العمل؛ لأن برنامجها للفحص والرصد يظهر أن معظم المصابين بمرض "كوفيد-19"، تعرضوا للعدوى في المنازل.

وأكد "هانكوك" لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن الحكومة لا تدرس مسألة الكمامة في الوقت الحالي، رداً على سؤال بشأن ما إن كانت بريطانيا ستفرض وضع الكمامات في أماكن العمل مثلما حدث في فرنسا، وفقاً لـ"رويترز".

وقال: "نعتقد من الأدلة التي لدينا أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في أماكن العمل منخفض نسبياً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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