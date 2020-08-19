أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقوبات أمريكية على 3 كيانات في الإمارات دعمت شركة طيران إيرانية

Print
عقوبات أمريكية على 3 كيانات في الإمارات دعمت شركة طيران إيرانية عقوبات أمريكية على 3 كيانات في الإمارات دعمت شركة طيران إيرانية
لسجلها الطويل في نقل الأسلحة والإرهابيين

عقوبات أمريكية على 3 كيانات في الإمارات دعمت شركة طيران إيرانية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين في الإمارات وأحد الأشخاص، على خلفية اتهامهم بتقديم دعم مادي لشركة ماهان إيرلاينز الإيرانية، والتي تضعها واشنطن على قائمتها السوداء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، إنها تفرض العقوبات على شركتي Parthia Cargo وDelta Parts Supply FZC، لدعمها المادي لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير، بالإضافة إلى المواطن الإيراني المقيم في الإمارات أمين مهدوي، الذي يمتلك ويدير شركة Parthia Cargo.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد قدمت هذه الشركات معاً الأجزاء الأساسية والخدمات اللوجستية لشركة Mahan Air، التي تم تصنيفها في إطار سلطات مكافحة الإرهاب لدعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وكذلك بموجب سلطة مكافحة انتشار الأسلحة.


وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان مكتوب، أعلن فيه هذا الإجراء، "ماهان إير لديها سجل طويل في نقل الأسلحة والإرهابيين من جميع أنحاء العالم إلى إيران"، بحسب تعبيره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية