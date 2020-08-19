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مصادر "سبق": رؤية هلال محرم في مراصد شقراء وتمير وحوطة سدير

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الفلكي "المقحم": الهلال مكث في الأفق ٣٤ دقيقة بعد غروب الشمس

مصادر

علمت "سبق" من مصادرها بتمكُّن عدد من المترائين في مراصد شقراء وتمير وحوطة سدير من رؤية هلال شهر محرم؛ ليكون غدًا الخميس ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ أول أيام السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٢ هـ.

وأكد الفلكي الدكتور إبراهيم بن مقحم المقحم في وقت سابق إمكانية رؤية هلال محرم لطول مكوثه في الأفق بعد غروب الشمس مساء اليوم. وقال: إن "الأربعاء ١٩/ 8/ ٢٠٢٠ - ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ تغرب فيه الشمس الساعة الـ٦:٢٤، ويغرب القمر الساعة الـ٦:٥٨، بمعنى أنه يبقى في الأفق ٣٤ دقيقة.

وأضاف: سوف يُرى -بمشيئة الله- في كثير من المراصد لطول مدة مُكثه بالأفق بعد غروب الشمس؛ وسيكون الخميس ٢٠/ ٨ هو غرة محرم ١٤٤٢؛ وسيكون يوم عاشوراء السبت ١٠/ ١/ ١٤٤٢، الموافق ٢٩/ ٨/ ٢٠٢٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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