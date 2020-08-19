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رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "إصرار - 9"

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رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "إصرار - 9" رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "إصرار - 9"

مصراوي Masrawy

06:41 م الأربعاء 19 أغسطس 2020

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "إصرار – 9" الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع، وظهر خلال المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة المركزية العسكرية وتهنئتهم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

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