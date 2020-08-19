أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم عسير" ينظم الملتقى الافتراضي الأول للتعليم عن بُعد

Print
"تعليم عسير" ينظم الملتقى الافتراضي الأول للتعليم عن بُعد "تعليم عسير" ينظم الملتقى الافتراضي الأول للتعليم عن بُعد
بعنوان "التعليم عن بعد تواصل فعال وممارسات تعليمية مجودة"

تنظم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات، الملتقى الافتراضي الأول للتعليم عن بعد، تحت شعار "التعليم عن بعد تواصل فعال وممارسات تعليمية مجودة"، وذلك خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من شهر محرم المقبل.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الملتقى يتضمن عددًا من المحاور من أبرزها مهارات التعلم عن بعد، وتقديم استشارات تربوية وتقنية؛ بهدف دعم الجهود الرامية إلى تقليل الفاقد التعليمي ودعم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في تلك المرحلة.الإدارة العامة للتعليم عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية