أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت

Print
تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت
بسبب المخاوف من تفشي المستجد

تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت

قرّرت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كانت مقررة في الكويت خلال شهر ديسمبر 2020 لتقام في مارس 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعث أمين السر العام في اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، بكتاب إلى رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج، عادل خليفة الزياني، تحت عنوان "تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة".

وجاء في أبرز بنوده أنه "تزامناً مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا قررت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل موعد إقامة الدورة لتقام خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس بدلاً من موعدها السابق, على أن يكون موعد الافتتاح يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 .اللجنة الأولمبية الكويتية دورة الألعاب الخليجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

شبكة عيون الإخبارية