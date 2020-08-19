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إن كنت تخشى اختبار الأنف.. فحص جديد وسهل للكشف عن كورونا

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إن كنت تخشى اختبار الأنف.. فحص جديد وسهل للكشف عن كورونا إن كنت تخشى اختبار الأنف.. فحص جديد وسهل للكشف عن كورونا
سيغير قواعد الفحص بعد ترخيص أمريكا له

إن كنت تخشى اختبار الأنف.. فحص جديد وسهل للكشف عن كورونا

هناك إنجاز محتمل في المكافحة ضد جائحة المستجد، فقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصاً للاستخدام الطارئ لاختبارات اللعاب.

وحسب تقرير لموقع "CNN" بالعربية، يقول المسؤولون: إن نتائج اختبار اللعاب يمكن أن تظهر في وقت أقل من 3 ساعات، ومن المتوقع أن يكلف الاختبار حوالي 10 دولارات لكل عينة.

ويضيف التقرير: هذا الاختبار قد يغير قواعد اللعبة إذا تمكنوا من إطلاقه، فهو لا يتطلب نفس الموارد والمسحات من الأنف التي حدت من القدرة على الاختبار على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون اختبار اللعاب متاحاً على نطاق واسع بعد أسابيع، وسوف يحبه الناس أكثر من اختبار مسح الأنف.

يأتي هذا الإعلان من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 170 ألف حالة، حسب جامعة جونز هوبكنز.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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