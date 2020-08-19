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وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 20 ألفاً

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وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 20 ألفاً وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 20 ألفاً
تسجيل 153 حالة خلال 24 ساعة

وفيات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي؛ أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المستجد في بلادها تجاوز 20 ألفًا، اليوم (الأربعاء)، بعد تسجيل 153 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 350.279.

وأوضحت سيما سادات لاري أن عدد الوفيات ارتفع إلى 20125، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنه مع تسجيل 2444 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إجمالي عدد الحالات إلى 350.279.

وإيران من أكثر الدول تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط.إيران فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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