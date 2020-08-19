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"العيسى" يستعرض سبل التعايش بين أتباع الديانات بالمنتدى الإعلامي لـ"يونا"

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"العيسى" يستعرض سبل التعايش بين أتباع الديانات بالمنتدى الإعلامي لـ"يونا" "العيسى" يستعرض سبل التعايش بين أتباع الديانات بالمنتدى الإعلامي لـ"يونا"
ينطلق غدًا بمشاركة وزراء ومندوبين من دول منظمة التعاون وإعلاميين

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) غداً الخميس؛ منتدى إعلاميًّا افتراضيًّا (عبر الاتصال المرئي) يستضيف فيه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى؛ للحديث حول تحسين الصورة الذهنية عن الإسلام والمسلمين ومستقبل التعايش بين أتباع الديانات، وجهود الرابطة في دعم وترسيخ ذلك.

ويشارك في المنتدى شخصيات رفيعة من وزراء ومندوبي الدول الأعضاء لدى منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وإعلاميين من وكالات الأنباء والإذاعات والمحطات التلفزيونية والصحف والمنصات الإعلامية من دول المنظمة.

ويشهد المنتدى في نسخته الثانية حواراً مفتوحاً للإجابة عن أبرز التساؤلات بشأن موضوع التعايش والحوار ومكافحة خطابات الكراهية بين الشعوب، وأتاح الاتحاد التسجيل في المنتدى من خلال الرابط:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_52SeqzBIRtC3pgAhmlYHvw أو عبر موقعه الإلكتروني: una-oic.orgمنظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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